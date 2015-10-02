Збірні Росії та України розвели по різних групах при жеребкуванні Євро з міні-футболу

Суперниками українців на груповій стадії будуть команди Іспанії та Угорщини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з рішенням робочої групи УЄФА з надзвичайних ситуацій, збірні Росії і України були розведені при жеребкуванні по різних групах.

За розкладом турніру, 4 лютого 2016 року відбудеться матч Угорщина - Україна, а 6 лютого Україна - Іспанія.

Команди в ході жеребкування були розбиті на чотири групи (по 3 команди), де по дві кращі за підсумками групового етапу потім вийдуть у чвертьфінал.

Згідно з процедурою жеребкування 12 команд були розподілені по кошиках наступним чином: господиня Сербія, чинний чемпіон Італія, а також дві команди з найкращим коефіцієнтом в рейтингу УЄФА (Іспанія і Росія) зайняли перші позиції в чотирьох групах (Сербія автоматично потрапила до квартету А). На другі позиції в групах були визначені команди з другої корзини, в яку потрапили наступні чотири за рейтингом збірні (збірна України потрапила в кошик 2). Інщі учасники потрапили в кошик 3.

Чемпіонат Європи з міні-футболу (футзалу) пройде в Сербії з 2 по 13 лютого 2016 року.