Візит делегації УЄФА в Крим перенесено на невизначений термін

Візит делегації Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на чолі з Франтішеком Лауринецом в Крим відкладається на невизначений термін, заявив прес-аташе так званого "Кримського футбольного союзу (КФС)" Андрій Чорний, повідомляє ТАСС.

"Так, дійсно надійшла інформація, що візит відкладається на невизначений час, але не скасовується. З нашого боку до візиту все готово", - сказав він.

Причина перенесення дати візиту поки не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що делегація УЄФА відвідає відкриття штаб-квартири КФС у Сімферополі, яке заплановано на 3 жовтня.

Лавринець був призначений спеціальним представником УЄФА з Криму 17 вересня на засіданні виконкому організації. У березні він очолював делегацію УЄФА під час першого візиту на півострів.