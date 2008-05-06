Фінал Кубка України: міліція обіцяє ”пасти” фанів ще з Києва і Донецька

Понад 5 тисяч працівників міліції забезпечуватимуть громадський порядок під час проведення фінального матчу на Кубок України з футболу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), який пройде 7 травня у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації, віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО, коментуючи заходи безпеки харківських правоохоронців у зв`язку з проведенням Кубка.

С.СТОРОЖЕНКО запевнив, що організатори матчу та правоохоронці зроблять все, щоб не допустити у місті та на стадіоні «Металіст» вандалізму й хуліганства, і що будь-які їх прояви припинятимуться належним чином.

«Будуть уведені адекватні заходи безпеки, відповідні міліцейські підрозділи перейдуть на посилений варіант несення служби. Буде задіяно понад 5 тисяч працівників міліції. Трагедія, що сталася в наших сусідів, сумчан, в Охтирці, не повинна повторитися у нас, коли футбольні екстремісти – вандали, люди, на мій погляд, що не мають ніякого відношення до футболу, розгромили стадіон. …Звичайно, ми не дамо розгулятися ні вандалам, ні екстремістам. Будуть вжиті такі заходи безпеки, які не дозволять пронести заборонені предмети в тому числі піротехнічні вироби й предмети, якими можна нанести травму й тілесні ушкодження іншим глядачам. Ми обмежимо прохід на стадіон людям у нетверезому стані та дітям до 14 років без супроводу дорослих», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Він повідомив, що на матч у Харкові очікується приїзд понад 20 тисяч гостей, близько 14 тис. – з Донецька і понад 5 тис. – з Києва.

С.СТОРОЖЕНКО сподівається, що всі, хто приїде до Харкова, з повагою поставляться і до харків`ян, і до міста, і до стадіону, який перебуває на реконструкції. «Якщо хтось схоче почати у Харкові погроми або масове безладдя, то повинен знати, що ми підемо на порушення кримінальних справ, арешти і віддання під суд, оскільки така поведінка до футболу і спорту не має ніякого відношення. Будь-який прояв вандалізму присікатиметься найжорстокішим чином», - заявив С.СТОРОЖЕНКО.

«Ми розраховуємо, - зазначив він, - що контроль за фанатами буде встановлений ще на шляху з Києва і Донецька».

При цьому він попередив, що можливим покаранням за недотримання правил поведінки уболівальниками на стадіоні може бути у майбутньому проведення матчів без глядачів.

Водночас С.СТОРОЖЕНКО звернувся до харків`ян з проханням обмежити 7 травня виїзди на особистому автотранспорті по місту.

Заступник губернатора також повідомив, що 7 травня пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя харківського футболу, у яких очікується участь Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

6 травня, повідомив С.СТОРОЖЕНКО, до Харкова прибуде сам Кубок, який напередодні матчу буде виставлений у вітрині одного з ювелірних магазинів міста.