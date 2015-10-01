Маркевич після гри з "Русенборгом": Навіть коли забили не був упевнений, що доведемо гру до перемоги

Наставник дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич на прес-конференції після гри з норвезьким "Русенборгом" у Лізі Європи зазначив бойовий характер гри, повідомляє офіційний сайт ФК "Дніпро".

«Русенборг» — команда з характером, тому навіть коли ми забили, не був я на сто відсотків впевнений, що доведемо гру до перемоги. На останній хвилині у «Русенборга» був момент, щоб зрівняти рахунок. Але добре, що все так закінчилося", - зазначив Маркевич.

Також тренер зачепив болючу тему ротації складу: "У нас пішли провідні футболісти, і нам їх, звичайно, не вистачає. Новачки, що прийшли, ще повністю не роблять те, що мені б хотілося. Впевненість, звичайно, є, але хотілося б, щоб було краще".

Говорячи про персоналії, тренер зазначив: "Федецький як гравець збірної, напевно, дійсно повинен грати краще. А що стосується Едмара, він виконав багато чорнової роботи і, напевно, підсів в кінці. Повторюся, проти нас грала хороша команда, мобільна. Тому не дивно, що в кінці хтось підсів".

Щодо воротаря Бойко, тренер зазначив: "Він у першому таймі отримав травму, і ми навіть думали, що, можливо, доведеться його замінити. Але він дограв до кінця, і я йому за це вдячний".

Як повідомляв УНІАН , "Дніпро" виграв у норвезького "Русенборга" в гостьовому матчі Ліги Європи з рахунком 1:0.