Ахметов сподівається, що арбітр не зіпсує свято

Президент футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Ринат АХМЕТОВ сподівається, що арбітр фіналу Кубка України з футболу не "зіпсує свято".

Як передає кореспондент УНІАН, це він сказав в інтерв`ю журналістам на спортивно-тренувальній базі клубу.

"Я сподіваюся, український арбітр відсудить так, що претензій до нього не виникне. Дуже важливо, щоб на полі головну роль виконували футболісти, а не судді. Хотілося б, щоб арбітр не зіпсував свято жодної з команд", - сказав Р. АХМЕТОВ.

Як відомо, фінал Кубка України з футболу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) відбудеться 7 травня в Харкові. На матчі буде присутній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.