Селезньов після матчу з "Русенборгом": Практично не було сил і емоцій

Віддавши всі сили грі бомбардир після матчу відповів на запитання телеканалу «Футбол».

"Можу тільки сказати, що було дуже важко. Якщо чесно, практично не було сил, емоцій. Але хочу зазначити, що дощ й важке поле не повинні служити виправданням. Може бути, тому що зіграли вже досить багато ігор. Але головне — ми перемогли! У нас були моменти в першому таймі, що у другому. Так вийшло, що забили вже після перерви", - зазначив Селезньов.

Також гравець додав: "Сьогодні, крім гольового, у мене були моменти, просто я ними неправильно розпорядився. Що стосується критиків... Я не доводжу щось їм, а доводжу собі, що гідний грати в «Дніпрі», забивати на такому рівні, як Ліга Європи".

"Вся команда забила гол, а не один я", - підсумував гравець "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН , "Дніпро" виграв у норвезького "Русенборга" в гостьовому матчі Ліги Європи з рахунком 1:0.