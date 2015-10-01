"Дніпро" обіграв "Русенборг" в матчі Ліги Європи

У Тронхейм (Норвегія) завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Русенборг" приймав дніпропетровський "Дніпро" і програв з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в останні 15 хвилин гри.

Команди почали матч досить обережно і в перші хвилини практично не атакували. А потім, впродовж матчу на полі точилася в'язка боротьба на важкому полі при дуже поганій погоді. У Тронхеймі третій день постійно йде дощ. У цій ситуації кожен небезпечний момент мав велике значення. А єдиним гольовим став момент за участю гравців "Дніпра". На 80-й хвилині Матеус навісив з флангу, а Селезньов головою відправив м'яч у ворота - 0:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

В іншому матчі Групи G італійський "Лаціо" на своєму полі обіграв французький "Сент-Етьєн" з рахунком 3:2.

Таким чином, у "Лаціо" і "Дніпра" тепер по 4 бали, а у "Русенборга" і "Сент-Етьєна" - по 1.