Українці Гапонова і Жмуденко потрапили в основну сітку чемпіонату Європи з настільного тенісу

В Єкатеринбурзі (Росія) завершилися кваліфікаційні змагання в особистому турнірі чемпіонату Європи з настільного тенісу, за результатами яких в основну сітку ЧЄ потрапили українці Ганна Гапонова та Ярослав Жмуденко, повідомляє офіційний сайт змагань.

У відбірковому турнірі Жмуденко виграв усі чотири матчі в Групі 27 - проти Ендрю Баггеллі з Англії (3:1), Кестутіса Жеймуса з Литви (3:1), Дениса Терна з Молдови (3:0) і Ніколаса Чампода зі Швейцарії (3:0).

У свою чергу, Ганна Гапонова виграла всі три матчі у своїй Групі 7 - у Матейі Егер з Хорватії (3:0), Мерседес Нагівараді з Угорщини (3:1) й Кубри Тан з Туреччини (3:0).

Не змогли подолати кваліфікацію Іван Катков, який посів у своїй групі друге місце (2/1), Олександр Дідух, який посів третє місце (1/2) і чоловічий дует Дідух / Ковзанок, що посіли третє місце (1/2).

В основній сітці особистого турніру безпосередньо стартують звільнені від відбору Тетяна Біленко, Маргарита Песоцька і Коу Лей, в парному розряді – Біленко / Гапонова і Коу Лей / Жмуденко.

Як повідомляв УНІАН, раніше жіноча збірна України виграла бронзові медалі командного ЧЄ, а чоловіча команда посіла останнє 16-е місце і вибула з елітного дивізіону.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу проходить в Єкатеринбурзі з 25 вересня по 4 жовтня.