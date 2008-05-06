Кубок України з футболу 5 років матиме титульного спонсора

Підписано спонсорський контракт між Федерацією футболу України та її давнім партнером − компанією «Датагруп», яка протягом найближчих п’яти років буде титульним спонсором Кубку України з футболу.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ, досягнення цієї угоди відбулося у рамках концепції спонсорських програм та пропозицій на 2008-2012 роки, яку федерація розробила спільно зі своїм ексклюзивним комерційним агентом ЗАТ «Україна Футбол Інтернешнл».

Компанія «Датагруп» отримала право внести свій логотип у назву турніру, який під час проведення фінального матчу розіграшу-2007/08 і впродовж чотирьох наступних сезонів буде офіційно йменуватися «DATAGROUP − Кубок України з футболу».

«Пошуки партнера, який став би титульним спонсором усього кубкового турніру, велися давно. І дуже приємно, що тривалі переговори з «Датагруп», з якою ми плідно співпрацюємо уже не один рік, нарешті завершилися підписанням контракту. Завдяки цьому проекту ми, зокрема, зможемо підтримати малозабезпечені клуби, що вступають у боротьбу за трофей на ранніх стадіях турніру», − зазначив голова правління компанії «Україна Футбол Інтернешнл», віце-президент ФФУ Володимир ЛАШКУЛ.

У свою чергу, генеральний директор ЗАТ «Датагруп» Олександр ДАНЧЕНКО наголосив, що компанія залюбки допомагатиме вітчизняному футболу, адже спорт чи не в першу чергу формує імідж України. Він висловив сподівання, що співробітництво з ФФУ надалі розширюватиметься і втілиться у нових спільних проектах.

Водночас, за словами першого віце-президента, виконавчого директора ФФУ Олександра БАНДУРКА, спонсорські кошти підуть не тільки на підтримку учасників Кубку України, але й на забезпечення усіх збірних команд країни. Крім того, кошти вкладатимуться і в проведення міжнародних турнірів під егідою федерації, зокрема Кубку Валерія Лобановського та Меморіалу Віктора Баннікова.

Також В.ЛАШКУЛ, відповідаючи на запитання журналістів щодо вартості квитків на фінал Кубку України-2008, зазначив: «Я впевнений, що встановлені ціни, які, до речі, узгоджувалися з міською владою Харкова, є абсолютно адекватними. Адже це − головний матч турніру, перепустки на який користуються величезним попитом. Ринок диктує свої умови. Недарма телеканал ICTV вперше в історії Кубку заплатив чималу суму за право трансляції вирішального поєдинку”.

“Стосовно квитків, то більшість з 1100 найдорожчих − по 300 гривень − вже розкуплено. Тому навряд чи нас очікує гра за напівпорожніх трибун», − резюмував голова правління.