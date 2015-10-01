Гендиректор УПЛ: запорізький "Металург" знімається з чемпіонату України

Генеральний директор УПЛ Петро Іванов підтвердив, що отримав лист від ФК "Металург" (Запоріжжя), в якому клуб інформує про те, що знімається з чемпіонату України, повідомляє Sport.ua.

Поки йде діалог між клубом, Прем'єр-лігою, ФФУ та Федерацією футболу Запорізької області про збереження «Металурга».

Чи відбудеться матч 10-го туру «Металург» - «Олімпік» (Донецьк) – поки не відомо.

Також гендиректор УПЛ прокоментував інформацію про заборгованість клубів перед Прем'єр-лігою, зокрема і «Металурга»: «Заборгованість є у всіх. Але вона, якщо можна так сказати, «планова». Перед стартом сезону ми з клубами затвердили вступний внесок, і кожен клуб надіслав нам свій графік платежів, по якому вони будуть платити цей внесок. Поки що якихось серйозних відхилень немає. Теж саме стосується і «Металурга», частина внесків була сплачена згідно з графіком. Ситуацію по оплатах внесків не можна назвати критичною, у нас є титульний спонсор, надходження від якого дозволяють нам покривати дефіцит, що виникає. З клубами ведуться консультативні бесіди, знаходяться спільні знаменники, тому з цим проблем немає».

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня, керівництво ФК "Металург" (Запоріжжя) повідомило про припинення фінансування клубу власником з 1 жовтня.

Напередодні, 30 вересня, також стало відомо про те, що головний тренер запорізької команди Анатолій Чанцев отримав від керівництва повідомлення про звільнення. Аналогічні повідомлення отримали і інші співробітники клубу.