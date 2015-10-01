Роналду забив 500-й та 501-й голи в кар'єрі в матчі Ліги чемпіонів "Реал" - "Мальме"

Форвард іспанського "Реала" (Мадрид) і збірної Португалії Кріштіану Роналду в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти шведського "Мальме" зробив дубль, забивши свій 500-й та 501-й голи у професійній кар'єрі.

Примітно, що голи в цій грі забивав тільки Роналду. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "Реала".

У цій же групі ЛЧ змагаються донецький "Шахтар" і французький ПСЖ. Матч між ними напередодні у Львові завершився крупною перемогою французів - 0:3.

500-й гол Роналду (відео)