Роналду забив 500-й та 501-й голи в кар'єрі в матчі Ліги чемпіонів "Реал" - "Мальме"
14:59, 01 жовтня 2015Спорт
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Дубль гравця дозволив йому перейти рубіж в 500 голів.
Reuters
Форвард іспанського "Реала" (Мадрид) і збірної Португалії Кріштіану Роналду в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти шведського "Мальме" зробив дубль, забивши свій 500-й та 501-й голи у професійній кар'єрі.
Примітно, що голи в цій грі забивав тільки Роналду. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "Реала".
У цій же групі ЛЧ змагаються донецький "Шахтар" і французький ПСЖ. Матч між ними напередодні у Львові завершився крупною перемогою французів - 0:3.
500-й гол Роналду (відео)
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