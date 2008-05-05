Три українські команди ввійшли до рейтингу футбольних клубів світу

А першим став Манчестер Юнайтед

Англійський "Манчестер Юнайтед" очолив рейтинг футбольних клубів світу, нову версію якого представила Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS). До десятки провідних команд світу входять (у дужках - місце в минулому рейтингу): 1 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 277 очок 2 (1). "Челсі" (Англія) - 263 2 (9). "Барселона" (Іспанія) - 263 4 (6). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 262 5 (5). "Ліверпуль" (Англія) - 251 6 (12) "Баварія" (Німеччина) - 248 7 (4). "Севілья" (Іспанія) - 240 8 (3). "Мілан" (Італія) - 235 9 (7). "Рома" (Італія) - 234 10 (10). "Арсенал" (Англія) - 233... 37. (43) «Шахтар» (Україна) – 175,5 61. (67) «Динамо» (Україна) – 149,0 150. (144) «Дніпро» (Україна) - 94,5 Повний рейтинг на сайті IFFHS

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