Тренер " Русенборга: "У Дніпрі потрібно побоюватися трьох гравців"

Помічник головного тренера «Русенборга» італієць Андреа Лоберто в інтерв'ю офіційному сайту норвезького клубу поділився своїми враженнями про дніпропетровський «Дніпро», повідомляє сайт фанатів ФК "Дніпро".

«Я весь минулий тиждень вивчав записи ігор українського клубу, а також був присутній на грі проти «Лаціо». Ця команда вища класом, ніж «Сент-Етьєн» і матч проти неї буде великим випробуванням. Вісім місяців тому «Дніпро» грав у фіналі Ліги Європи і з одинадцяти гравців, які вийшли у Варшаві в стартовому складі, вісім ще в команді. Це говорить багато про що. Ми приймаємо високоякісну команду, яка грає жорстко, але без грубості", - зазначив Лоберто.

Також тренер виділив основних, на його думку, гравців української команди: "Склад «Дніпра» збалансований, досвідчений і зрілий, з середнім віком близько 29-ти років. Але всі футболісти підтримують високу командну швидкість. Однак є три гравці, яких треба остерігатися найбільше. Нападник Євген Селезньов, цілеспрямований форвард, який багато працює на команду, і він дуже небезпечний у штрафному майданчику. Вінгер Матеус, вільно грає на обох флангах і має дуже сильну ліву ногу. Диспетчер Руслан Ротань, однаково добре грає обома ногами і добре діє у відборі".

"Але, незважаючи на сильні якості, у Дніпра є слабкі місця. Крім того, українці, як правило, грають на полях більшого розміру, і ми можемо цим скористатися і на нашому стадіоні "Леркендаль"», — закінчив Лоберто.

Як повідомляв УНІАН, матч "Русенборг" - "Дніпро" відбудеться у Тронхеймі сьогодні, 1 жовтня. Початок гри о 20.00 за київським часом.