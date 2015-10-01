Збірна України піднялася на п'ять місць у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних збірних, в якому команда України піднялася на п'ять рядків.

Команда Михайла Фоменка перемістилася з 29-го на 24-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА. На даний момент на рахунку українців 874 бали. Наша команда, зокрема, випередила збірні Мексики, Данії, США, Албанії та Шотландії. Лідером світового рейтингу залишається збірна Аргентини. Далі розташувалися команди Німеччини, Бельгії, Португалії, Колумбії, Іспанії, Бразилії, Уельсу, Чилі та Англії. Наступна версія рейтингу ФІФА буде опублікована 5 листопада.

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