Сестри Музичук увійшли в десятку найсильніших шахісток світу у рейтингу ФІДЕ

Міжнародна федерація шахових асоціацій (ФІДЕ) опублікувала новий жовтневий рейтинг найсильніших шахістів світу, де українки Ганна і Марія Музичук входять в Топ-10, повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

Згідно з рейтингом Ганна Музичук знаходиться на 4-му місці, маючи в своєму активі 2549 пунктів. У свою чергу, Марія Музичук розташувалася на 8-му місці - 2528 пунктів.

Лідерами рейтингу є Хоу Іфань (Китай), Хампі Конеру (Індія) і Нана Дзагнідзе (Грузія).

У свою чергу, у чоловічому рейтингу кращим з українців є Василь Іванчук, який займає 27-е місце. Фіналіст Кубка світу-2015 в Баку Павло Ельянов на 32-й позиції.

Трійку найсильніших шахістів світу становлять Магнус Карлсен (Норвегія), Хікару Накамура (США) і Веселін Топалов (Болгарія).