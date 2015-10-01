Луческу після другої поразки в Лізі Чемпіонів: Будемо грати за третє місце

Про це він повідомив на післяматчевій прес-конференції, передає офіційний сайт клубу.

"Результат дуже забавний. Гадаю, ми не заслуговували цього. Для мене було важливо, щоб ми залишили приємне враження після сьогоднішнього матчу. Ми грали з двома дуже серйозними суперниками", - зазначив тренер.

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За словами Луческу, ""Реал" і ПСЖ - це команди, які створені для того, щоб виступати в Лізі чемпіонів. У них зібрані футболісти з великим досвідом у віці 25-30 років, які демонструють хорошу гру. У нашій же команді середня лінія - зовсім молоді хлопці від 18 до 23 років. На самому початку нас збив з пантелику гол Ор’є, порушився ігровий ритм. Потім не реалізували моменти Гладкий і Кучер".

Тренер "Шахтаря" відзначив, що у перерві сказав футболістам більше ризикувати та йти в атаку.

"На жаль, не вдалося забити, хоча у нас були можливості, малюнок гри змінився. Наші молоді футболісти намагалися, але поспішали. Не все вдавалося в цьому матчі", - зазначив керманич команди.

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"ПСЖ здобув перемогу абсолютно заслужено. Вони чудово використали свої моменти. Будемо грати за третє місце. Навіть показуючи дуже хороший футбол, ми не зможемо змагатися на рівних з «Реалом» і ПСЖ", - підсумував Луческу.

Як повідомляв УНІАН, у Львові завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" приймав французький "Парі-Сен-Жермен" і програв з рахунком 0:3. Доля матчу була вирішена ще в самому початку першого тайму.