Ліга чемпіонів: яскраві моменти 2-го туру

Другий тур Ліги чемпіонів УЄФА подарував уболівальникам окрім звичних емоцій і напруги ще й велику кількість голів - те, заради чого і прагнуть на стадіон та до екрану телевізора ввечері посеред тижня мільйони фанів по всій Європі. 52 голи у 16 матчах - в середньому, більше ніж по 3 м'ячі за гру.

Свій внесок в цій доробок внесли й українські команди. Правда, якщо "Динамо" передбачувано забивало у ворота "Маккабі", то "Шахтар" також передбачено пропускав від ПСЖ. Сенсацію гірники піднести так і не зуміли.

Гол Андрія Ярмоленка в самому початку матчу "Маккабі" - "Динамо" на корню вбив всіляку інтригу в грі на новенькому красені-стадіоні в Хайфі.

У паралельному матчі Групи G португальський "Порту" перегородив шлях до перемоги англійському "Челсі". Більш того, португальці взагалі обіграли футболістів з Лондона - 2:1.

Леверкузенський "Байєр" так і не зміг зупинити "Барселону" на шляху до чергової вікторії. Каталонці непереможні навіть без травмованого Мессі.

Автором головної сенсації туру став білоруський БАТЕ. Команда Борисівського заводу автотракторного електрообладнання обіграла "Рому" - один з найтитулованіших клубів Італії і гранда європейського футболу.

А ось хто не зазнав жодних проблем у цьому турі, так це мюнхенська "Баварія", яка забила п'ять голів у ворота загребського "Динамо" - 5:0.

Ще однією сенсацією, але далеко не такою гучною як в Борисові, стала перемога грецького "Олімпіакоса" в Лондоні над "Арсеналом" - 2:3.

Французький "Ліон" на своєму полі не зміг впоратися з іспанською "Валенсією", чим створив собі дуже великі проблеми з точки зору виходу в плей-офф турніру - 1/8 фіналу.

А ось петербурзький "Зеніт", навпаки, зумів обіграти бельгійський "Гент" (2:1) і вийшов в одноосібні лідери групи зі 100-відсотковим показником - 6 очок з 6 можливих.

Другий ігровий день туру відкривав матч в Астані, де дебютант Ліги чемпіонів "Астана" сенсаційно відібрав очки у турецького "Галатасарая" - 2:2. Сенсація номер два цього туру. Комічність моменту полягає в тому, що три з чотирьох голів команди забивали... у свої ворота.

У цій же групі іспанський "Атлетіко" з Мадрида на своєму полі програв португальській "Бенфіці" - 1:2.

Німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха нічого не змогла протиставити англійському "Манчестер Сіті" - 1:2.

А ось туринський "Ювентус" на своєму полі досить впевнено впорався з таким грізним суперником, як чинний володар трофею Ліги Європи іспанська "Севілья" - 2:0. Гостям не допоміг навіть Євген Коноплянка (спиною).

"Манчестер Юнайтед" не без проблем, але все ж таки довів свою перевагу над німецьким "Вольфсбургом" - 2:1.

А російський ЦСКА в Москві вже після першого тайму вигравав у голландського ПСВ з рахунком 3:0. Відзначилися Сейду Думбія (дубль) і Ахмед Муса. Але, у другому таймі голландці ледь не відігралися, вразивши ворота голкіпера збірної Росії Ігоря Акінфєєва двічі - 3:2.

Великий та неповторний Кріштіану Роналду у відсутності свого головного опонента Лео Мессі світить ще яскравіше. Любителі футболу зі скромного шведського містечка Мальме були удостоєні честі споглядати два голи-шедеври у виконанні португальця - "Мальме" програв "Реалу" з рахунком 0:2.

А ось "Шахтар" крупно програє вдруге поспіль. Після "ляпаса" двотижневої давнини від "Реала" (0:4) зараз настала черга французького ПСЖ. Парижани були менш жорстокі по відношенню до гірників - "всього лише" 0:3. У цьому матчі свій перший гол у нинішньому сезоні в ЛЧ забив Златан Ібрагімович.

Кирило Стадниченко