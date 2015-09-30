"Шахтар" програв ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)
Гра завершилася з великим рахунком 0:3.
У Львові завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" приймав французький "Парі-Сен-Жермен" і програв з рахунком 0:3.
Доля матчу була вирішена ще в самому початку першого тайму.
Парижани досить пасивно почали гру, але в першій же своїй атаці, вже на 7-й хвилині забили гол. Орь`є замкнув передачу партнера з флангу ударом головою у кут воріт. А в середині тайму, на 23-й хвилині, Давід Луїс в такій самій ситуації переправив м'яч у ворота гірників коліном. Нарешті, в кінцівці гри, в доданий арбітром час, на 92-й хвилині гол забив Златан Ібрагімович, який вперше відзначився в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів.
УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.
Ліга чемпіонів. 2-й тур.
Астана - Галатасарай - 2:2
ЦСКА - ПСВ - 3:2
Манчестер Юнайтед - Вольфсбург - 2:1
Шахтар - ПСЖ - 0:3
Мальме - Реал Мадрид - 0:2
Атлетико - Бенфіка - 1:2
Боруссія М - Манчестер Сіті - 1:2
Ювентус - Севілья - 2:0