Український баскетболіст Кравцов став гравцем московського ЦСКА

Угода з українським баскетболістом розрахована до кінця грудня нинішнього року, але може бути розірвана після закінчення кожного місяця, повідомляє офіційний сайт ЦСКА.

У той же час, тренерський штаб не виключає, що гравцеві буде запропоновано залишитися в команді до закінчення сезону, якщо він доведе право на місце в складі в конкурентній боротьбі. Контракт набирає чинності після проходження медогляду, який пройде завтра.

Кравцов прилетів до Москви з Києва і відразу вирушив на тренування ЦСКА, де його вперше побачили запрошені на відкриту частину заняття вболівальники.

Уродженець Одеси почав професійну кар'єру в БК «Київ» (2005-10), потім ще два сезони провів у «Донецьку». За цей час Кравцов тричі визнавався кращим центровим чемпіонату України, а в 2012 році став чемпіоном країни. Після цього провів по сезону у складі «Детройта» і «Фінікса». Його середні показники в НБА – 2,2 очки, 1,4 підбору, 0,2 передачі, 0,1 перехоплення, 0,2 блок-шота за 6,3 хвилини в 45 матчах. Минулий сезон баскетболіст провів у китайському «Фошань Дралайонс».

Кравцов є гравцем збірної України, за яку виступав на Євробаскеті-2011 (7,0 очки, 6,6 підбору) і Євробаскеті-2013 (7,4 очка, 4,5 підбору, 2,0 блок-шота).

Дімітріс Ітудіс, головний тренер ЦСКА: "В тих обставинах, в яких ми опинилися, ми вивчали ринок гравців, щоб знайти центрового, який буде володіти майстерністю, досвідом, мотивацією і бажанням допомогти ЦСКА у важкий період. Ми зупинили свій вибір на Славі, який, нехай і не тренувався у складі професійної команди близько 45 днів, як я встиг побачити, володіє потрібними якостями і досить сфокусований, щоб освоїтися. Я попросив наших гравців, щоб вони допомогли йому максимально швидко втягнутися в роботу. І, звичайно, все можливе для цього зробить тренерський штаб".

В'ячеслав Кравцов, центровий ЦСКА: "Приємно потрапити в ряди гранда європейського баскетболу. Дуже радий, що опинився в команді і місті, де у мене чимало друзів – наприклад, Андрій Воронцевич, з яким ми часто зустрічалися в змаганнях в нашій віковій категорії. В останні роки я чимало поїздив по світу, і зараз щасливий опинитися в Москві, розпочати сезон у відмінних умовах по-справжньому професійного клубу".