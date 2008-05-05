Тимощук увійшов до символічної збірної Європи

Опорний півзахисник пітерського "Зеніту" українець Анатолій Тимощук увійшов до символічної збірної європейських національних чемпіонатів за підсумками квітня. Збірна складається Асоціацією європейських спортивних видань (ESM). Про це пише газета "Спорт-Экспресс".

Окрім Тимощука, до збірної квітня увійшли голкіпер мадридського "Реала" Ікер Касільяс; захисники Патріс Евра, Ріо Фердинанд (обидва - "Манчестер Юнайтед", Англія), Майкон ("Інтер", Італія); півзахисники Майкл Ессьєн, Міхаель Баллак (обидва - "Челсі", Англія), Франк Рібері ("Баварія", Німеччина), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"); нападаючі Лука Тоні ("Баварія") і Алессандро Дель П`єро ("Ювентус", Італія).

У квітні Тимощук провів у складі "Зеніту" три гру в чемпіонаті Росії - з "Шинніком" (у цій зустрічі він відзначився голом з пенальті), "Крильями Совєтов" і "Сатурном". У Кубку УЄФА Тимощук зіграв в обох матчах з "Байєром" і в першій зустрічі з "Баварією".

До ESM входять видання A Bola (Португалія), Don Balon (Іспанія), Fanatik (Туреччина), Kicker (Німеччина), La Gazzetta dello Sport (Італія), Tipsbladet (Данія), Voetbali International (Голландія), World Soccer (Англія), Sport/Voetbal Magazine (Бельгія), "Спорт-Экспресс" (Росія).

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