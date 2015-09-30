Світоліна не змогла пройти у чвертьфінал тенісного турніру в Ухані

Матч завершився з рахунком 6:2, 4:6, 4:6, повідомляє Великий теніс України.

Українка була в кількох кроках від перемоги після того, як виграла стартовий сет і мала подвійний брейк-поінт в кінцівці другої партії. Проте 8-я сіяна на турнірі Плішкова змогла вистояти і зрівняла рахунок по сетах.

На старті вирішальної партії тенісистки обмінялися брейками, а потім вже вдруге в сеті Плішкова виграла гейм на подачі Світоліної. Найсильніша тенісистка України до останнього не давала суперниці розслабитися і могла знову зрівняти рахунок, коли чешка подавала при рахунку 4:3. Але перехопити ініціативу Світоліна не змогла. Плішкова здобуває перемогу і виходить в 1/4 фіналу.

Турнір Dongfeng Motor Wuhan Open триватиме в китайському Ухані до 3 жовтня.