Арсеналу допомогла виграти дуля Заварова? (фото)

4 травня на стадіоні НСК "Олімпійський" київський "Арсенал" в черговий раз довів усім, що не тільки хоче боротися, але й уміє це робити і робити прекрасно. З рахунком 2:0 "каноніри" переграли львівські "Карпати".

Тренер київського "Арсенала" Олександр ЗАВАРОВ залишився задоволений ходом і результатом гри:

"Ми знали, що «Карпати» - непростий суперник, здатний піднести сюрпризи. Проте вважаю, в цілому саме ми контролювали гру і здобули заслужену перемогу.

Керівники «Арсеналу» вже вкотре спробували зробити свято для людей і організували шоу-програму. Бізнес є бізнес, а людські відносини залишаються людськими, тому їх зусилля можна тільки вітати. Коли б не святкові дні, уболівальників на трибунах напевно би зібралося більше.

Зі свого боку ми також прагнули порадувати глядачів змістовною грою, але футбол не завжди буває видовищем. Сьогодні він скоріше був трудовим. Гравці «Арсенала» порадували колективними діями, що і послужило запорукою перемоги".

Після того, як «Таврія» програла «Дніпру», боротьба за п`яте місце, що дає право брати участь в Кубку Інтертото, знову стала актуальною. Тренер сподівається випередити конкурентів у чесній боротьбі:

"Безумовно, ми амбітні люди, які ставлять перед своїми підопічними максимальні завдання, але, виходячи до Європи, потрібно показувати якісний футбол. Якщо ми випередимо «Таврію», то це повинно бути по-людськи, по грі. Щоб захищати честь країни в Європі, потрібно мати надійний тил, матеріальні кошти і необхідні ігрові навики", - відзначив ЗАВАРОВ.

fcarsenal.com.ua