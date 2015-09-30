Головний тренер запорізького "Металурга" Чанцев відправлений у відставку
Команда може припинити існування вже завтра.
Головний тренер запорізької команди "Металург" Анатолій Чанцев отримав від керівництва повідомлення про звільнення, повідомляє depo.ua.
Також, за інформацією видання, аналогічні повідомлення отримали інші співробітники клубу. Окрім того, у клубі припинилося харчування, ніхто не доглядає за полем "Славутич-Арени" та полями на клубній базі.
У минулу п'ятницю керівництво зустрілося з футболістами та персоналом, розрахувалося із заборгованостями. Але це була остання гарна звістка з клубу. Домашній матч 10-го туру УПЛ проти донецького "Олімпіка" опинився під загрозою зриву, бо немає грошей на оренду стадіону.
На даний момент команда займає останнє 14-е місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. На рахунку "Металурга" 3 очки після 8-ми проведених матчів.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня, керівництво ФК "Металург" (Запоріжжя) повідомляло про припинення фінансування клубу власником з 1 жовтня.