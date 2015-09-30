Головний тренер запорізького "Металурга" Чанцев відправлений у відставку

Головний тренер запорізької команди "Металург" Анатолій Чанцев отримав від керівництва повідомлення про звільнення, повідомляє depo.ua.

Також, за інформацією видання, аналогічні повідомлення отримали інші співробітники клубу. Окрім того, у клубі припинилося харчування, ніхто не доглядає за полем "Славутич-Арени" та полями на клубній базі.

У минулу п'ятницю керівництво зустрілося з футболістами та персоналом, розрахувалося із заборгованостями. Але це була остання гарна звістка з клубу. Домашній матч 10-го туру УПЛ проти донецького "Олімпіка" опинився під загрозою зриву, бо немає грошей на оренду стадіону.

На даний момент команда займає останнє 14-е місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. На рахунку "Металурга" 3 очки після 8-ми проведених матчів.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня, керівництво ФК "Металург" (Запоріжжя) повідомляло про припинення фінансування клубу власником з 1 жовтня.