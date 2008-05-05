Роналдо назвав історію з трансвеститами своєю ганьбою

Бразильський нападаючий "Мілана" Роналдо заявив, що йому соромно за "ганебну" історію з трансвеститами, яка сталася в Ріо-де-Жанейро наприкінці квітня. Футболіст, який відновлюється після травми коліна, сказав в інтерв`ю телеканалу Globo, що його рішення покликати трансветитів у готельний номер було великою дурістю. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Роналдо розповів, що в неприємну історію він потрапив після сварки з подругою. За словами футболіста, він не знав, що дівчата, яких він зустрів, були трансвеститами, і з`ясував це тільки в готелі. Роналдо відзначив, що він абсолютно гетеросексуальний. Спортсмен повідомив, що коли він розповів про те, що сталося своїй подрузі, та відреагувала негативно, але пізніше пробачила Роналдо і підтримала його.

Футболіст додав, що інцидент набув широкого розголосу і завдав непоправної шкоди його репутації. За словами Роналдо, історія з трансвеститами може вплинути на його долю більше, ніж успішна гра на чемпіонатах світу у складі збірної Бразилії.

В кінці квітня спортсмен познайомився з трансвеститами в одному з нічних клубів Ріо-де-Жанейро, прийнявши їх за дівчат. Потім Роналдо запропонував за мовчання по тисячі реалів (600 доларів) кожному, але тільки двоє з них погодилися узяти гроші. В цей час поліція розслідує справу про здирство і крадіжку водійських прав Роналдо.