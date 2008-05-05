Роналдо назвав історію з трансвеститами своєю ганьбою
Покликати їх в номер було великою дурістю
|Роналдо
Роналдо розповів, що в неприємну історію він потрапив після сварки з подругою. За словами футболіста, він не знав, що дівчата, яких він зустрів, були трансвеститами, і з`ясував це тільки в готелі. Роналдо відзначив, що він абсолютно гетеросексуальний. Спортсмен повідомив, що коли він розповів про те, що сталося своїй подрузі, та відреагувала негативно, але пізніше пробачила Роналдо і підтримала його.
|Трансвестит Андре Луїс Рібейро Альбертіно. Фото АР
В кінці квітня спортсмен познайомився з трансвеститами в одному з нічних клубів Ріо-де-Жанейро, прийнявши їх за дівчат. Потім Роналдо запропонував за мовчання по тисячі реалів (600 доларів) кожному, але тільки двоє з них погодилися узяти гроші. В цей час поліція розслідує справу про здирство і крадіжку водійських прав Роналдо.