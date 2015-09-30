"Дніпро" відправився на матч з "Русенборгом" без Данило і Руїса

До складу делегації увійшли 20 футболістів, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

У списку відсутні Данило, який отримав ушкодження в матчі чемпіонату України з харківським «Металістом», та Джон Руїс, який відправився в збірну Коста-Ріки.

Склад команди виглядає наступним чином: воротарі - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шеліхов; захисники - Лео Матос, Євген Чеберячко, Дмитро Чигринський, Іван Томечак, Дуглас, Валерій Лучкевич, Папа Гуйє, Андерсон Піко, Артем Федецький; півзахисники - Едмар, Міхель Бабатунде, Роман Безус, Бруно Гама, Валерій Федорчук, Руслан Ротань; нападники - Євген Селезньов, Матеус.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Дніпро" на своєму полі зіграв внічию з італійським "Лаціо" (Рим) - 1:1.

Гра "Русенборг" - "Дніпро" відбудеться 1 жовтня і розпочнеться о 20.00 за київським часом.