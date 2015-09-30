Борець Беленюк вдруге став найкращим спортсменом місяця в Україні

Його наставники – Віталій Киселиця та Олег Сазонов стали найкращими тренерами першого осіннього місяця, повідомляє прес-служба НОК України.

Високого визнання український борець удостоєний завдяки тріумфальному виступу на чемпіонаті світу, який відбувся в американському Лас-Вегасі. У ваговій категорії 85 кг Жан Беленюк не залишив жодних шансів своїм суперникам й приніс Україні медаль найвищого ґатунку - золото.

Завдяки блискучому виступу в Америці він також забезпечив собі путівку на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Для Жана Беленюка це вже друге високе визнання НОК. Вперше він становився лауреатом спортивного місяця в квітні 2014 року завдяки своєму переможному виступу на чемпіонаті Європи.