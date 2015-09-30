Українська тенісистка Козлова вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру WTA
12:43, 30 вересня 2015Спорт
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У Ташкенті завершився матч 2-го кола тенісного турніру "Tashkent Open" категорії WTA International, в якому українка Катерина Козлова обіграла Катерину Синякову (Чехія) і вийшла e чвертьфінал.
Козлова зіграє за вихід в півфінал турніру в столиці Узбекистану / btu.org.ua
Матч завершився з рахунком 7-6(4) 6-3, повідомляє Великий теніс України.
Козлова вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру WTA.
У першій партії Козлова першої програла свою подачу, але зуміла відразу відігратися з рахунку 0-3. Далі тенісистки впевнено вигравали свої гейми і доля сету була вирішена на тай-брейку, де точнішою виявилася українська тенісистка.
У другому сеті, Козловій вдалося зробити на один брейк більше (3 проти 2), і в затяжному дев'ятому геймі на своїй подачі, з п'ятого матчболу, українка оформила свою перемогу.
За вихід у півфінал, Козлова зіграє з переможницею матчу Олександра Саснович (Білорусь) - Нао Хібіно (Японія).
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