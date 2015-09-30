Українська тенісистка Козлова вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру WTA

Матч завершився з рахунком 7-6(4) 6-3, повідомляє Великий теніс України.

Козлова вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру WTA.

У першій партії Козлова першої програла свою подачу, але зуміла відразу відігратися з рахунку 0-3. Далі тенісистки впевнено вигравали свої гейми і доля сету була вирішена на тай-брейку, де точнішою виявилася українська тенісистка.

У другому сеті, Козловій вдалося зробити на один брейк більше (3 проти 2), і в затяжному дев'ятому геймі на своїй подачі, з п'ятого матчболу, українка оформила свою перемогу.

За вихід у півфінал, Козлова зіграє з переможницею матчу Олександра Саснович (Білорусь) - Нао Хібіно (Японія).