Ребров після гри "Маккабі" - "Динамо": Я радий, що гравці витримали і досягли перемоги

Головний тренер київського "Динамо" на післяматчевій прес-конференції зазначив, що задоволений грою своєї команди в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Маккабі" (Тель-Авів).

"У команді зібрані дуже індивідуально сильні футболісти. Вони скористалися нашими підказками. На полі все було непросто, особливо важко далися останні хвилини. Я радий, що вони витримали і добилися перемоги", - резюмував Ребров.

Говорячи про вдалі дії Дерліса Гонсалеса тренер зазначив: "Напевно, для цього ми і брали цього гравця. Згадайте, скільки часу потрібно було Ярмоленко, щоб він заграв. Ми віримо в цього футболіста. Сьогодні він зіграв на команду".

А оцінюючи суперника Ребров сказав: "Ми сьогодні побачили трохи інший склад. Але не думаю, що вони чимось здивували. Вони грали вдома, намагалися контролювати м'яч. Ми намагалися відібрати м'яч і контролювати гру. У другому таймі це вийшло. Думаю, що «Маккабі» проводило дуже хороші контратаки. Але ми їх добре припиняли. Не вважаю, що «Маккабі» грав від оборони".

Як повідомляв УНІАН, у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" виграло в гостях у "Маккабі" з рахунком 2:0.