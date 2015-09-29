"Динамо" виграло у "Маккабі" у матчі Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

У Хайфі завершився матч 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому найсильніший клуб Ізраїлю "Маккабі" (Тель-Авів) приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена вже в перші 5 хвилин гри.

Кияни потужно розпочали матч і вже на 4-й хвилині Андрій Ярмоленко скористався шикарним пасом з глибини поля Гонсалеса і ударом впритул зі штангою увігнав м'яч у сітку - 1:0. А на початку другого тайму Гонсалес віддав не менш красивий пас Мораєсу, який забив другий гол - 2:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Ліга чемпіонів. 2-й тур.

Маккабі Тель-Авів - Динамо Київ 0:2

Зеніт - Гент - 2:1

Баварія - Динамо Загреб - 5:0

Барселона - Байєр - 2:1

Порту - Челсі - 2:1

Ліон - Валенсія - 0:1

БАТЕ - Рома - 3:2

Арсенал - Олімпіакос - 2:3