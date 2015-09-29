Оприлюднено склад збірної України з футболу на матчі відбору Євро-2016 з Македонією та Іспанією

18:33, 29 вересня 2015
Спорт
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У складі команди будуть готуватися 25 гравців.

Михайло Фоменко / prosport-ru.tsn.ua

Головний тренер національної команди України з футболу Михайло Фоменко оголосив список із 25 гравців, викликаних для підготовки та участі у найближчих кваліфікаційних матчах збірної до Євро-2016 проти Македонії та Іспаніі, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Склад збірної України виглядає таким чином: 

воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ), Микита Шевченко («Зоря» Луганськ); 

захисники - Артем Федецький («Дніпро»), В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо» Київ), Андрій Пилявський («Зоря»); 

півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Сергій Рибалка (усі − «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Тарас Степаненко, Максим Малишев (усі - «Шахтар»), Руслан Малиновський, Олександр Караваєв, Микита Каменюка (усі - «Зоря»), Анатолій Тимощук («Кайрат» Алма-Ати, Казахстан), Євген Коноплянка («Севілья», Іспанія); 

нападники - Євген Селезньов («Дніпро»), Пилип Будківський («Зоря»), Артем Кравець («Динамо»).

Як повідомляв УНІАН, гра проти Македонії відбудеться 9 жовтня у Скоп'є, а проти Іспанії - 12 жовтня у Києві.

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