Оприлюднено склад збірної України з футболу на матчі відбору Євро-2016 з Македонією та Іспанією

Головний тренер національної команди України з футболу Михайло Фоменко оголосив список із 25 гравців, викликаних для підготовки та участі у найближчих кваліфікаційних матчах збірної до Євро-2016 проти Македонії та Іспаніі, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Склад збірної України виглядає таким чином:

воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ), Микита Шевченко («Зоря» Луганськ);

захисники - Артем Федецький («Дніпро»), В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо» Київ), Андрій Пилявський («Зоря»);

півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Сергій Рибалка (усі − «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Тарас Степаненко, Максим Малишев (усі - «Шахтар»), Руслан Малиновський, Олександр Караваєв, Микита Каменюка (усі - «Зоря»), Анатолій Тимощук («Кайрат» Алма-Ати, Казахстан), Євген Коноплянка («Севілья», Іспанія);

нападники - Євген Селезньов («Дніпро»), Пилип Будківський («Зоря»), Артем Кравець («Динамо»).

Як повідомляв УНІАН, гра проти Македонії відбудеться 9 жовтня у Скоп'є, а проти Іспанії - 12 жовтня у Києві.