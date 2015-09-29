Бій Кличко - Ф`юрі можуть перенести на лютий 2016 року

Бій чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO українця Володимира Кличка і претендента на титули WBO/WBA британця Тайсона Ф'юрі може відбутися в лютому майбутнього року, повідомив Ф'юрі на своїй сторінці в Twitter.

Також британець висловив побажання провести ще один проміжний бій перед поєдинком з українцем, якщо пауза затягнеться.

"Я - майбутній чемпіон у важкій вазі. В цьому році хочу вийти на ринг, так що якщо бій з Кличком перенесуть на лютий 2016 року, то я маю намір провести поєдинок в жовтні або листопаді", - написав Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі повинен був відбутися 24 жовтня в Дюссельдорфі (Німеччина), однак був перенесений через травму українця.