Півзахисник "Шахтаря" Марлос: У грі ПСЖ практично немає дефектів

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос напередодні матчу Ліги чемпіонів проти французького "Парі Сен-Жермен" зазначив, що в грі ПСЖ практично немає дефектів, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Зокрема, бразилець порівняв двох фаворитів групи: "ПСЖ та "Реал" - два суперклубу, які багато інвестували в гравців. Вони ретельно формують склади і дуже голосно заявляють про себе на світовому рівні. Я вважаю, що ці команди приблизно одного рівня. ПСЖ на початку матчу закривається в дуже надійній обороні – зокрема, там відмінно діють два бразильця. Це ми вже добре знаємо! До того ж у них дуже технічні футболісти атакуючого плану. В цілому, у грі ПСЖ практично немає дефектів".

Говорячи про лідера ПСЖ і збірної Швеції Златана Ібрагімовича, гравець українського клубу зазначив: "Златан – гравець, який не потребує представлення, він входить в п'ятірку кращих футболістів світу. У грі проти нього доведеться потрудитися".

А говорячи про цілі своєї команди в майбутньому матчі Марлос зазначив: "У цій зустрічі нам потрібна виключно перемога. Все, більше немає ніякого тиску імен, ніякого страху! Так, ПСЖ – суперкваліфікована команда, але нам необхідно показати себе! Тим більше ми граємо вдома, при своїх уболівальниках. Щоб перемогти, треба грати так, як ми граємо завжди! Для прикладу наведу матч з «Фенербахче» – з неймовірно агресивною командою, можна сказати навіть, божевільною. Згадайте, тоді ми впоралися і в підсумку вийшли в груповий етап. Думаю, проти ПСЖ потрібно діяти приблизно так само, як і проти турків".

Як повідомляв УНІАН, матч 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - ПСЖ відбудеться у Львові в середу, 30 вересня. Початок гри о 21.45.