Вінус Вільямс здобула 700-ту перемогу в кар'єрі

Екс-перша ракетка світу американська тенісистка Вінус Вільямс здобула 700-ту перемогу на професійних тенісних турнірах в одиночному розряді, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Ювілейною для американки стала перемога над Юлією Гергес з Німеччини з рахунком 6:4, 6:3.

До нинішнього тижня особистим рекордом американки були 698 перемог при 191 поразці. А на турнірі в Ухані (Китай) американка спочатку обіграла Агнєшку Радванську з Польщі, а сьогодні завдала поразки Гергес. Цікаво, що Вільямс, яка перебуває на 24-му місці у світовому рейтингу, не була фавориткою ще в грі першого кола. Адже Радванська займає 7-е місце в рейтингу. Тим не менш, американка зуміла виграти два матчі поспіль.

Вінус Вільямс - п'ятиразова переможниця Уїмблдонського турніру і дворазова переможниця US Open в одиночному розряді, а також чотириразова олімпійська чемпіонка (в одиночному і тричі - в парному розряді).

За кар'єру спортсменка заробила 31,5 мільйона доларів США.