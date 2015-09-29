"Динамо" і "Маккабі" зіграли внічию в Юнацькій лізі УЄФА

В ізраїльському Рамат-ха-Шароні завершився матч 2-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА (гравці, чий вік не перевищує 19 років), в якому "Маккабі" (Тель-Авів) приймав київське "Динамо" і зіграв внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Голи в цьому матчі були забиті протягом 3-х хвилин в середині першого тайму.

Команди активно заграли вже з перших хвилин зустрічі. А на 21-й хвилині Богдан Михайличенко відкрив рахунок. Втім, через 3 хвилини Гавріель Каніховській зрівняв результат.

Команди продовжували діяти активно, а на 39-й хвилині найреальніший гольовий момент втратили гості, коли Михайличенко головою з близької відстані пробив по воротах суперника. М'яч влучив у поперечину воріт "Маккабі".

Після перерви команди продовжили обмінюватися гострими атаками, однак, реалізувати хоча б одну з них так і не зуміли.

Варто зазначити, що матч проходив при 30-градусній спеці і суддя в кожному з таймів зупиняв гру для того, щоб гравці могли попити води.

Таким чином. після 2-х турів на рахунку "Динамо" 4 очки і команда вийшла на 1-е місце у групі (в стартовому матчі "Динамо" на своєму полі здолало "Порту" - 2:1). Пізніше сьогодні відбудеться гра "Порту" - "Челсі". У англійців в таблиці 3 очки, "Маккабі" - 1, "Порту" - 0.