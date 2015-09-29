Ф'юрі-старший пояснив проблеми з новою датою бою з Кличком

Дядько та тренер британського супертяжа Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі в інтерв'ю World Boxing News розповів, що заважає оголошенням нової дати бою його племінника Тайсона Ф'юрі з українцем Володимиром Кличком, повідомляє Boxing News.

За словами Пітера Ф'юрі, зараз все впирається в позицію телеканалу Sky, який хоче заробити максимально багато грошей не тільки від поєдинку Кличко — Ф'юрі, але і від боїв Келла Брука з Дієго Чавесом (24 жовтня) і Ентоні Джошуа з Ділліаном Уайтом (12 грудня). В Sky хочуть всі три поєдинки транслюватимуть у своїй системі платних трансляцій Sky Sports Box Office і вважають, що якщо бій Кличко — Ф'юрі поставити на 28 листопада, від цього зменшиться кількість продажів "сусідніх" вечорів боксу, тому що не всі британські вболівальники готові платити за такі трансляції щомісяця.

"Зараз вони кажуть, що йде накладка листопадової дати з боєм Джошуа — Уайт, запланованим на 12 грудня, але бій за титул чемпіона світу має бути пріоритетом поєдинку двох хлопців, які ще навіть не приміряли пояс чемпіона Великобританії. Зараз ми націлюємося на 28 листопада, але це ще не офіційна інформація," — сказав Пітер Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, спочатку поєдинок повинен був відбутися 24 жовтня в німецькому Дюссельдорфі, однак бій довелося перенести на іншу дату через травму Володимира Кличка.