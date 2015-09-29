Українські спортсмени здобули ліцензії в трьох видах спорту на зимові ЮОІ-2016

Спортсмени збірної України вибороли право на участь у II Юнацьких Олімпійських іграх у біатлоні (2 дівчини та 2 юнака), лижному двоборстві (1 юнак) та фігурному катанні (1 юнак та 2 танцювальні пари).

Ліцензійний відбір триватиме до 10 січня 2016 року, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Планується, що наші спортсмени візьмуть участь у 10 видах спорту - біатлон, лижні гонки, санний спорт, гірськолижний спорт, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, скелетон, сноубординг, фігурне катання, шорт-трек.

II Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть з 12 по 21 лютого 2016 року у норвезькому Ліллехаммері. На Іграх юні олімпійці віком від 15 до 18 років з 70 країн світу змагатимуться за 70 комплектів нагород.