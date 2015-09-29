Світоліна та Козлова виграли матчі тенісних турнірів в Ухані і Ташкенті

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Катерина Козлова успішно провели сьогоднішні матчі на турнірах в Ухані (Китай) і Ташкенті (Узбекистан), відповідно, повідомляє Великий теніс України.

Світоліна на турнірі Dongfeng Motor Wuhan Open серії WTA Premier в матчі другого кола впевнено обіграла Варвару Лепченко із США з рахунком 6:4, 6:2. У стартовому сеті Еліна першою програла свою подачу (0-2), але відразу ж зуміла повернути брейк. За рахунку 3-3 українка взяла ще один гейм на подачі Лепченко та втримала свою перевагу до кінця партії. У другому сеті Світоліна двічі виграла подачу американки, не надавши тієї, жодної можливості у своїх геймах. В особистих зустрічах з Варварою Лепченко, Світоліна вийшла вперед (2-1), вигравши дві останні зустрічі.

У третьому колі суперницею українки стане 8-я ракетка турніру, Кароліна Плишкова з Чехії. Тенісистки двічі зустрічалися і обидва рази перемогу святкувала чеська спортсменка (2011, Преров, грунт, півфінал, 6-4 6-3 і 2014, Нюрнберг, грунт, півфінал, 2-6 6-1 6-2).

Нагадаємо, що в минулому році Світоліна стала півфіналісткою турніру в Ухані.

У свою чергу, Козлова на турнірі "Tashkent Open" категорії WTA International в грі першого кола не менш впевнено обіграв Клару Кукалову з Чехії - 6:4, 6:0. У першому сеті, Козлова захопила ініціативу зробивши брейк у четвертому геймі. У дев'ятому геймі українка не змогла подати на сет, втративши п'ять сетболів, але вже в наступному геймі, на прийомі, Козлова зуміла завершити партію на свою користь. У другому сеті перевага Козлової було беззаперечною. Зробивши три брейки, та не програвши жодної своєї подачі, Катерина оформила путівку до другого кола, де зустрінеться з п'ятого сіяною Катериною Сініаковою з Чехії.

Змагання в Ухані і Ташкенті триватимуть до 3 жовтня.