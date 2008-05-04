Результати 28 туру чемпіонату України з футболу
До кінця першості всім залишилося по два матчі
Сьогоднішніми матчами закінчився 28 тур чемпіонату України з футболу
Арсенал - Карпати 2:0 (Селезньов 17, Євсєєв 75)
Таврія - Дніпро 0:1 (Мазилу 74)
Зоря - Нафтовик 1:0 (Цимакурідзе 36 пен.)
Нагадаємо, що раніше зіграні матчі туру закінчилися так:
Закарпаття - Динамо 1:4 (Крайя 16 пен. - Юссуф 34, Бангура 37, 88, 90+2)
Ворскла - Металург Д 2:0 (Чичиков 58, Цуррі 75 пен.)
Шахтар - Кривбас 1:0 (Фернандіньо 80)
Чорноморець - Металург З 1:1 (Мельо 2 - Гришко 85 автогол)
Металіст - ФК Харків 2:0 (Дєвіч 58 пен., 61).
Таким чином, у верхній частині таблиці без змін: Шахтар 68, Динамо 67, Металіст 61, Дніпро 57.
Таврія зберігає 43 очки і п`яте місце, до неї наблизився Арсенал з 40 очками.
Далі йдуть Чорноморець 37, Ворскла 35, Металург З 34, Металург Д 30, Карпати 29, Кривбас 28, Зоря 28, ФК Харків 26, Нафтовик 22, Закарпаття 18. Цікаво, що поки лідери неухильно набирають очки, аутсайдери їх неухильно втрачають: з шістьох команд, які замикають таблицю, жодна, окрім Зорі, не набрала очок.