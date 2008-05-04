Результати 28 туру чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився 28 тур чемпіонату України з футболу

Арсенал - Карпати 2:0 (Селезньов 17, Євсєєв 75)

Таврія - Дніпро 0:1 (Мазилу 74)

Зоря - Нафтовик 1:0 (Цимакурідзе 36 пен.)

Нагадаємо, що раніше зіграні матчі туру закінчилися так:

Закарпаття - Динамо 1:4 (Крайя 16 пен. - Юссуф 34, Бангура 37, 88, 90+2)

Ворскла - Металург Д 2:0 (Чичиков 58, Цуррі 75 пен.)

Шахтар - Кривбас 1:0 (Фернандіньо 80)

Чорноморець - Металург З 1:1 (Мельо 2 - Гришко 85 автогол)

Металіст - ФК Харків 2:0 (Дєвіч 58 пен., 61).

Таким чином, у верхній частині таблиці без змін: Шахтар 68, Динамо 67, Металіст 61, Дніпро 57.

Таврія зберігає 43 очки і п`яте місце, до неї наблизився Арсенал з 40 очками.

Далі йдуть Чорноморець 37, Ворскла 35, Металург З 34, Металург Д 30, Карпати 29, Кривбас 28, Зоря 28, ФК Харків 26, Нафтовик 22, Закарпаття 18. Цікаво, що поки лідери неухильно набирають очки, аутсайдери їх неухильно втрачають: з шістьох команд, які замикають таблицю, жодна, окрім Зорі, не набрала очок.