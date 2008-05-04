На тренуванні помер 19-річний футболіст ”Сатурна”

У неділю, 4 травня, на тренувальній базі клубу російської прем`єр-ліги «Сатурн», розташованому в підмосковному Кратові, помер 19-річний футболіст збірної Кирило Спаський, передає "Чемпіонат.Ру". Ще вчора молодий хавбек разом з партнерами по команді фотографувався разом з кубком Ліги чемпіонів, який привозили в Раменське, а сьогодні вранці його не стало.

Кирило Спаський виступав за молодіжну команду «Сатурна». Причина смерті молодого спортсмена поки не встановлена, але медики припускають, що він помер від хвороби серця.

Точна причина смерті Спаського буде встановлена після розтину, запланованого на 6 травня.