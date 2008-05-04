Чемпіонат Європи з шахів виграла українка

Донетчанка Катерина Лагно, зігравши унічию заключну 11-ту партію, зберігла одноосібне лідерство на чемпіонаті Європи з шахів, що завершився в болгарському Пловдиві. У заліку чемпіонки 8,5 очок.

Катерина пройшла дистанцію без поразок, зігравши унічию з вірменкою Ліліт Мкртчан, грузинкою Наною Дзагнідзе, шведкою Піа Крамлінг. Нічиями завершились також партії із землячками Наталією Жуковою і Ганною Ушеніною. На рахунку чемпіонки - перемоги над представницею Німеччини Оленою Льовушкіною, сербкою Анджеліною Стояновіч, чешкою Катериною Нємцовою, хорваткою Валентиною Голубенко, литовкою Вікторією Чміліте, росіянкою Катериною Ковалевською.

Чемпіоном континенту у чоловічій першості став колишній росіянин, який грає зараз за Голландію, Сергій Тівяков.

Чемпіон