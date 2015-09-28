Українські велосипедисти отримали спеціальні призи за підсумками Чемпіонату світу

Спортсмени чоловічої збірної України з велоспорту отримали спеціальну премію від президента ФВСУ Олександра Башенко за підсумками чемпіонату світу з шосейного велоспорту, який завершився в Річмонді (США, штат Вірджинія).

Збірна України не змогла завоювати медалі змагань, але виступила гідно і була відзначена премією в 3500 доларів США.

На групову чоловічу гонку збірна України виставила дуже сильний склад в особі лідера Андрія Гривко з «Астани», Михайла Кононенко, Дениса Костюка, Віталія Буца та Олександра Поліводи з Kolss-BDC, а також Андрія Хріпти з Kyiv Capital Racing. Останній і показав найяскравіший виступ, проїхавши три години у відриві, за що отримав спеціальну премію від президента ФВСУ. Башенко вручив Андрію Хріпті і всій команді грошову нагороду.

Кращим на фініші у складі українців виявився Андрій Гривко, який посів 46-е місце. Разом з ним в одній групі фінішував і Михайло Кононенко, який став 49-м «Можливо, два місця в топ-50 комусь і не здадуться видатним результатом, але на тлі такої конкуренції, яка була в Річмонді, це вже неабияке досягнення. І я вирішив підтримати наших хлопців фінансово — виділивши премію по 500 доларів за кожні 30 хвилин у відриві. Така мотивація виявилася дієвою, адже і Гривко, Кононенко і до останнього підйому боролися за подіум в голові основної групи, але на останньому підйомі група розділилася на три частини, а до фінішу не вистачило рівнинного відрізка, щоб добрати 50 секунд до першої групи. Це перший чемпіонат за останні 10 років, коли чоловіки дали реальний бій до самого кінця провідним світовим професіоналам, — підсумував президент ФВСУ.

Вручення персональних премій від Президента ФВСУ спортсменам було впроваджено після Європейських ігор у Баку. Тоді Президент ФВСУ Олександр Башенко вручив 200 000 гривень срібній призерці Європейських Ігор Ганні Соловей і чоловічої збірної України, за друге місце Андрія Гривко у командній гонці на змаганнях у Баку.

Як повідомляв УНІАН, з 19 по 27 вересня в Річмонд (штат Вірджинія, США) пройшов Чемпіонат Світу з велосипедного спорту на шосе. У складі збірної України вирушили за океан 13 гонщиків, серед яких срібні призери перших Європейських Ігор у Баку Андрій Гривко і Ганна Соловей.