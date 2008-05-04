Великобританія допоможе уболівальникам «Зеніта» у видачі віз

У період з 1 по 14 травня візова служба посольства Великобританії в Росії оформлятиме візи тільки російським уболівальникам, які збираються побувати на фіналі Кубка УЕФА в Манчестері 14 травня.

«Оформлення віз для решти всіх категорій заявників припинене, щоб співробітники візового відділу змогли вчасно опрацювати всі заяви уболівальників "Зеніта"», — відзначили в диппредставництві. За даними футбольного клубу, до Манчестера можуть відправитися до 11 тис. уболівальників.

Коммерсант