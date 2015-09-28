Міністр спорту Росії боїться летіти в Швейцарію через скандал у ФІФА

Міністр спорту РФ, президент РФС Віталій Мутко заявив, що побоюється їздити до Швейцарії на заходи ФІФА, тому що навколо організації розгортаються скандали які носять не зовсім справедливий характер, повідомляє Р-Спорт.

"Я вже боюся їздити до Швейцарії. Все, що відбувається навколо ФІФА, не зовсім справедливо", - сказав Мутко журналістам.

Ряд високопоставлених чиновників ФІФА переслідуються по різних справах про корупцію, а справу проти президента організації Йозефа Блаттера минулого тижня відкрило Швейцарське федеральне бюро юстиції (FOJ).

Разом з тим, за словами Мутко, кримінальну справу проти Блаттера ніяк не впливає на проведення ЧС-2018 з футболу в Росії.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010 року Росія отримала право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році. Починаючи з 2014-го року керівники низки країн і міжнародних організацій регулярно закликають ФІФА відібрати право проведення ЧС у Росії. Також лунали заклики бойкотувати турнір, у разі його проведення в РФ.