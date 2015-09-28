Міністр спорту Росії боїться летіти в Швейцарію через скандал у ФІФА
Віталій Мутко суміщає посади міністра і президента Російського футбольного союзу.
Міністр спорту РФ, президент РФС Віталій Мутко заявив, що побоюється їздити до Швейцарії на заходи ФІФА, тому що навколо організації розгортаються скандали які носять не зовсім справедливий характер, повідомляє Р-Спорт.
"Я вже боюся їздити до Швейцарії. Все, що відбувається навколо ФІФА, не зовсім справедливо", - сказав Мутко журналістам.
Ряд високопоставлених чиновників ФІФА переслідуються по різних справах про корупцію, а справу проти президента організації Йозефа Блаттера минулого тижня відкрило Швейцарське федеральне бюро юстиції (FOJ).
Разом з тим, за словами Мутко, кримінальну справу проти Блаттера ніяк не впливає на проведення ЧС-2018 з футболу в Росії.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010 року Росія отримала право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році. Починаючи з 2014-го року керівники низки країн і міжнародних організацій регулярно закликають ФІФА відібрати право проведення ЧС у Росії. Також лунали заклики бойкотувати турнір, у разі його проведення в РФ.