Тренер "Севільї": Коноплянка непогано адаптується до нової команди

Головний тренер "Севільї" Унаї Емері напередодні матчу 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" зазначив, що хавбек клубу Євген Коноплянка непогано адаптується до нової команди, повідомляє Спорт-Експрес.

- Гра проти "Ювентуса" - відмінна можливість показати всій Європі, на що ми здатні, - цитує Football Espana Емері. - Ми зустрічаємося з фіналістами Ліги чемпіонів, видатної командою, і наше завдання - показати себе з кращого боку. Ми зобов'язані допомогти Коноплянці адаптуватися до нашого футболу. Він класний гравець з потужним ударом, але він зобов'язаний знайти свою позицію на полі. Ми намагаємося вписати його в склад, і якщо він продовжить в тому ж дусі, то впевнений, що він стане важливим гравцем.

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Гравець збірної України приєднався до андалусійців перед початком сезону і на даний момент забив 3 голи у 7 матчах чемпіонату Іспанії, Ліги чемпіонів і Суперкубку Європи.

Матч "Ювентус" - "Севілья" відбудеться 30 вересня, початок - о 21.45.