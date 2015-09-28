Тренер "Динамо" Ребров встановив новий рекорд чемпіонатів України

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров встановив рекорд серед наставників команд в чемпіонатах України по кількості безпрограшних матчів поспіль, повідмляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Після матчу 9-го туру Ліги Парі-Матч 2015/16, в якому «Динамо» під його керівництвом перемогло на своєму полі ужгородську «Говерлу» (2:0), Ребров продовжив свою безпрограшну серію до 37 матчів й обійшов за цим показником попереднього лідера – Віктора Прокопенка.

Сам поєдинок став для динамівців 40-м під керівництвом Сергія Реброва, в яких вони 31 раз перемогли, 9 ігор звели внічию та лише одну програли, за вражаючої різниці голів – 92:19.

Під керівництвом Реброва "Динамо" стало чемпіоном України сезону 2014/15 та лідирує в турнірній таблиці сезону 2015/16.