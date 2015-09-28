Українець Ельянов звів внічию перші дві партії півфіналу Кубка світу з шахів

Українець Павло Ельянов і екс-українець Сергій Карякін, який представляє Росію, завершили внічию перші дві партії матчу 1/2 фіналу Кубка світу з шахів в Баку, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій партії з класичним контролем часу суперники зробили по 77 ходів. після чого, Ельянов, що грав білими, отримав перевагу в одного пішака, але позиція на дошці була абсолютно рівною. А сьогодні, коли українець грав чорними, суперники вже після розіграшу дебюту, на 14-му ходу, погодилися на нічию.

Доля матчу і путівки у фінал буде вирішена у вівторок, 29 вересня, у додаткових партіях з укороченим контролем часу. Спочатку будуть зіграні дві партії у швидкі шахи, потім (при необхідності) "бліц", "супербліц" і армагеддон.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з шахів проходить у Баку (Азербайджан) з 10 вересня по 5 жовтня.