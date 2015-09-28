Французький ПСЖ рекомендує своїм уболівальникам не їхати на матч ЛЧ з "Шахтарем" у Львів

Французький футбольний клуб "Парі-Сен-Жермен" рекомендує своїм уболівальникам утриматися від поїздок у Львів на матч Ліги чемпіонів УЄФА проти українського "Шахтаря", повідомляє офіційний сайт клубу.

"Враховуючи політичну ситуацію в Україні, "Парі-Сен-Жермен" не буде організовувати поїздки своїх уболівальників. ПСЖ також настійно рекомендує своїм фанатам не їхати в Україну самостійно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - ПСЖ відбудеться 30 вересня у Львові. Гра розпочнеться о 21.45.

"Шахтар" проводить свої домашні матчі в єврокубках у Львові починаючи з сезону 2014/15. Жодного інциденту під час цих ігор зафіксовано не було.