Результати 37 туру англійської Прем`єр-ліги

00:04, 04 травня 2008
Спорт
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МЮ б`ється за золото

Манчестер Юнайтед - Вест Хем 4:1 (Роналду 3, 24, Тевес 26, Каррік 59 - Аштон 28)

Міддлсбро - Портсмут 2:0 (Рігготт 40, Тунджай 53) 

Редінг - Тоттенхем 0:1 (Кин 16)

Фулхем - Бірмінгем 2:0 (Макбрайд 52, Невланд 87) 

Астон Вілла - Віган 0:2 (Валенсія 52, 63)

Блекберн - Дербі 3:1 (Санта Крус 45, 77, Робертс 74- Міллер 19)

Болтон - Сандерленд 2:0 (Діуф 42, Мерфі 83 автогол)

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