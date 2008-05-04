Результати 37 туру англійської Прем`єр-ліги
00:04, 04 травня 2008Спорт
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МЮ б`ється за золото
Манчестер Юнайтед - Вест Хем 4:1 (Роналду 3, 24, Тевес 26, Каррік 59 - Аштон 28)
Міддлсбро - Портсмут 2:0 (Рігготт 40, Тунджай 53)
Редінг - Тоттенхем 0:1 (Кин 16)
Фулхем - Бірмінгем 2:0 (Макбрайд 52, Невланд 87)
Астон Вілла - Віган 0:2 (Валенсія 52, 63)
Блекберн - Дербі 3:1 (Санта Крус 45, 77, Робертс 74- Міллер 19)
Болтон - Сандерленд 2:0 (Діуф 42, Мерфі 83 автогол)
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