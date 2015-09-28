Визначено склад української команди з художньої гімнастики на неофіційний клубний чемпіонат світу
Три українські гімнастки поїдуть на неофіційний клубний чемпіонат світу турнір AEON Cup-2015 у складі команди "Школа Дерюгіних".
До складу кожної входить по 3 спортсменки - 2 сеньорки (від 16 років) і 1 юніорка (до 16 років), повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.
Українська команда "Школи Дерюгіних" буде виступати у найсильнішому складі — Ганна Різатдінова, Вікторія Мазур і Олена Дяченко.
За попередніми заявками нашим граціям будуть протистояти сильні клуби, до складу яких увійдуть Маргарита Мамун, Олександра Солдатова (обидві - Росія), Мелітіна Станюта (Білорусь), Саломе Пажава (Грузія) і Марина Дурунда (Азербайджан).
Цікаво, що за регламентом змагань українки не будуть брати участь у кваліфікаційних змаганнях в перший день турніру, так як потрапили в число призерів минулорічних змагань.
За підсумками змагань будуть визначені призери в командних та особистих змаганнях (серед сеньорок та юніорок).