Результати 28 туру чемпіонату України з футболу
20:52, 03 травня 2008Спорт
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Є навіть хет-трик
Закінчилися сьогоднішні матчі 28 туру чемпіонату України з футболу
Закарпаття - Динамо 1:4 (Крайя 16 пен. - Юссуф 34, Бангура 37, 88, 90+2)
Ворскла - Металург Д 2:0 (Чичиков 58, Цуррі 75 пен.)
Шахтар - Кривбас 1:0 (Фернандіньо 80)
Чорноморець - Металург З 1:1 (Мельо 2 - Гришко 85 автогол)
Нагадаємо, що вчора зіграли харківські команди Металіст - ФК Харків 2:0 (Девіч 58 пен., 61).
Завтра мають відбутися ігри: Арсенал - Карпати, Таврія - Дніпро, Зоря - Нафтовик.
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