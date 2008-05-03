Результати 28 туру чемпіонату України з футболу

Є навіть хет-трик

Закінчилися сьогоднішні матчі 28 туру чемпіонату України з футболу Закарпаття - Динамо 1:4 (Крайя 16 пен. - Юссуф 34, Бангура 37, 88, 90+2) Ворскла - Металург Д 2:0 (Чичиков 58, Цуррі 75 пен.) Шахтар - Кривбас 1:0 (Фернандіньо 80) Чорноморець - Металург З 1:1 (Мельо 2 - Гришко 85 автогол) Нагадаємо, що вчора зіграли харківські команди Металіст - ФК Харків 2:0 (Девіч 58 пен., 61). Завтра мають відбутися ігри: Арсенал - Карпати, Таврія - Дніпро, Зоря - Нафтовик.

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